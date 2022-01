Auto in fiamme a San Giorgio del Sannio: intervengono i caschi rossi (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio del Sannio – I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina all’alba a San Giorgio del Sannio (foto repertorio) per un incendio di un’Autovettura, una Fiat Panda. L’Auto che era in sosta in via Mazzini ha preso improvvisamente fuoco. Saranno ora gli accertamenti da parte dei caschi rossi ad appurare le cause. Tutto lascerebbe pensare ad un corto circuito. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSandel– I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina all’alba a Sandel(foto repertorio) per un incendio di un’vettura, una Fiat Panda. L’che era in sosta in via Mazzini ha preso improvvisamente fuoco. Saranno ora gli accertamenti da parte deiad appurare le cause. Tutto lascerebbe pensare ad un corto circuito. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Auto fiamme Eccellenze Italiane. Gli Angeli della Protezione Civile Italiana in Sierra Leone ... provocando vittime nelle auto vicine e in diverse strade adiacenti. Secondo la ricostruzione di un ...non ci sono chirurgi plastici che sappiano affrontare il dolore e le ferite causate dalle fiamme, ...

Crisi in Kazakistan: il Presidente Kassym Jomart Tokayev ha chiesto l'intervento militare russo ...politica si arricchiscono a dismisura e mostrano senza alcun pudore sui social network auto di ...strada e alcuni di loro sono riusciti a entrare nel palazzo del Municipio (mentre scriviamo è in fiamme, ...

Auto in fiamme a Gallarate varesenews.it Auto in fiamme sull'A2 Il conducente è riuscito a fermarsi sulla corsia d'emergenza e a scendere dal veicolo prima che divampasse il fuoco.

Motta S. Anastasia, due auto a fuoco in pochi metri I due roghi sono stati segnalati dai residenti di via Vittorio Emanuele. Le macchine, che erano parcheggiate a poca distanza una dall'altra, sono andate distrutte. Sul posto operai e vigili del fuoco.

