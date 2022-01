Atp Cup, il doppio condanna ancora l'Italia. La Russia vince 2-1 e va in semifinale (Di giovedì 6 gennaio 2022) (AGI) - Roma, 6 gen. - L'Italia perde con la Russia per 2-1 e viene eliminata nell'Atp Cup di tennis, manifestazione tra nazionali che apre la stagione mondiale. Decisivo, ancora una volta, il doppio che ha visto prevalere la coppia Medvedev-Safiullin, al super tie-break, sul duo azzurro formato da Jannik Sinner e Matteo Berrettini. I primi due match si erano conclusi con una vittoria del tennista altoatesino su Safiullin e una sconfitta del giocatore romano contro Medvedev. Un "pareggio" che aveva spostato l'attenzione sul doppio in cui i russi si sono imposti con il punteggio di 5-7 6-4 10-5. Una battaglia lunghissima, senza esclusione di colpi, quella tra Italia e Russia per l'accesso alla fase finale dell'Atp Cup. Il primo acuto azzurro. Jannik Sinner, perfetto ... Leggi su agi (Di giovedì 6 gennaio 2022) (AGI) - Roma, 6 gen. - L'perde con laper 2-1 e viene eliminata nell'Atp Cup di tennis, manifestazione tra nazionali che apre la stagione mondiale. Decisivo,una volta, ilche ha visto prevalere la coppia Medvedev-Safiullin, al super tie-break, sul duo azzurro formato da Jannik Sinner e Matteo Berrettini. I primi due match si erano conclusi con una vittoria del tennista altoatesino su Safiullin e una sconfitta del giocatore romano contro Medvedev. Un "pareggio" che aveva spostato l'attenzione sulin cui i russi si sono imposti con il punteggio di 5-7 6-4 10-5. Una battaglia lunghissima, senza esclusione di colpi, quella traper l'accesso alla fase finale dell'Atp Cup. Il primo acuto azzurro. Jannik Sinner, perfetto ...

