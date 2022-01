Amici furiosa lite, urla in casetta: cosa è successo? (Di giovedì 6 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nella casetta di Amici si accendono gli animi. Durante la pausa natalizia i ragazzi hanno avuto uno scontro acceso. Ecco cosa è successo. Nonostante la pausa per il periodo delle festività, il pubblico continua a seguire gli aspiranti cantanti e ballerini del talent show di Canale 5. La prima registrazione dell’anno dovrebbe esserci tra oggi Leggi su youmovies (Di giovedì 6 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nelladisi accendono gli animi. Durante la pausa natalizia i ragazzi hanno avuto uno scontro acceso. Ecco. Nonostante la pausa per il periodo delle festività, il pubblico continua a seguire gli aspiranti cantanti e ballerini del talent show di Canale 5. La prima registrazione dell’anno dovrebbe esserci tra oggi

Advertising

Novella_2000 : #Amici21, aria tesa anche a Natale: scoppia una furiosa lite tra i ragazzi (VIDEO) - LauraCarrese : RT @pizzadifango: 2/ se non per brevi momenti. Gli amici di una vita se ne sbattevano alla grande: e quindi ho rinunciato pure a loro. Ero… - Noninfluente : RT @pizzadifango: 2/ se non per brevi momenti. Gli amici di una vita se ne sbattevano alla grande: e quindi ho rinunciato pure a loro. Ero… - LaRossB : RT @pizzadifango: 2/ se non per brevi momenti. Gli amici di una vita se ne sbattevano alla grande: e quindi ho rinunciato pure a loro. Ero… - boosterdx1 : RT @pizzadifango: 2/ se non per brevi momenti. Gli amici di una vita se ne sbattevano alla grande: e quindi ho rinunciato pure a loro. Ero… -