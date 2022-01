Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2022 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)DEL 5 GENNAIOORE 19.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE SULLA VIA AURELIA CODE TRA LADISPOLI E PALIDORO, NEI DUE SENSI DI MARCIA NEL COMPLESSO LA CIRCONE SI PRESENTA SCORREVOLE AL MOMENTO UN INVITO ALLA PRUDENZA PER LA PIOGGIA SEGNALATI IN DIVERSI TRATTI AUTOSTRADALI, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO SULLA A24-TERAMO TRA CARSOLI E VICOVARO IN A1 TRA I BIVI PER LE DIRAMAZIONI NORD E SUD SULLA-FTARQUINIA, TRA IL BIVI PER LA-FIUMICINO E AURELIA IN CASO DI PIOGGIA RICORDIAMO CHE IL LIMITE DI VELOCITA’ SCENDE A IN AUTOSTRADA A 110 KM ORARI E SULLE STRADE EXTRAURBANE A 90 LE ALTRE NOTIZIE LA RIAPERURA DELLE SCUOLE E IL TRASPORTO PUBBLICO E’ STA FIRMATA ...