Verso l'obbligo vaccinale anche per i calciatori dal 1° febbraio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) obbligo vaccinale o no? È il giorno delle scelte, il Consiglio dei ministri deve decidere nuove misure per contrastare il dilagare della variante Omicron. Ecco una serie di domande e risposte per ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 5 gennaio 2022)o no? È il giorno delle scelte, il Consiglio dei ministri deve decidere nuove misure per contrastare il dilagare della variante Omicron. Ecco una serie di domande e risposte per ...

Advertising

Adnkronos : Sarebbe questa, a quanto apprende l'Adnkronos, la linea che sembra prevalere in queste ore a Palazzo Chigi.… - GiovaQuez : Giani (Toscana): 'Faccio appello al Governo, in vista delle decisioni che prenderà domani, affinché vada verso quel… - Corriere : Si va verso l'obbligo di vaccino per tutti i lavoratori. Un milione di italiani a casa con il Covid - muntain80 : RT @dottorbarbieri: ?????? SI APPRENDE: Tutte le opzioni SONO ANCORA IN VALUTAZIONE ma la strada verso l'estensione del #supergreenpass al mon… - bizcommunityit : Contagi al nuovo picco, spunta l'ipotesi obbligo vaccinale per i fragili: verso un Cdm cruciale mercoledì -