Torna la bufala ' India sta facendo' su WhatsApp | cos' è e perché non c' è da preoccuparsi

tornato a girare su WhatsApp una catena allarmista dal titolo 'India sta facendo', in cui si avverte di un video che se aperto formatterebbe il cellulare in 10 secondi. Si tratta di unain cui sono già cadute tante persone. Il testo della fake news dice: "Inizieranno a far circolare un video su WhatsApp che mostra come la curva Covid19 si stia appiattendo in India. Il file si ...Momento di autentico panico in Sardegna per via di una notizia (poi rivelatasi una) riguardo una fantomatica ordinanza del presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas. ... siin ...Qui di seguito trovate i contenuti originali della catena, riportati anche dai colleghi di Bufale: “Domani inizia la nuova regola Facebook/Meta dove le tue foto possono essere usate. Non ...Non c’è nessun video che 'hackeri' il telefono e non c’è nessun pericolo e ovviamente anche la notizia dei contagi in India non ha alcun valore scientifico.