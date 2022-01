Tampone gratis prima di tornare a scuola per bambini e ragazzi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Giovedì 06 gennaio 2022 a Palmanova, screening CoViD tramite Tampone rapido riservato a bambini e ragazzi dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria. Questa iniziativa si inserisce nell’ambito di un’operazione promossa da altri Comitati CRI sul territorio nazionale con l’obiettivo di contenere la diffusione della pandemia. Questa attività vede la Croce Rossa Italiana in prima linea, sia sul nostro territorio come pure a livello nazionale, al fianco delle istituzioni e degli enti preposti. L’esecuzione di tamponi è però solo uno dei servizi che la CRI svolge e ha svolto in questi due anni; si aggiungono infatti i trasporti con ambulanza di pazienti CoViD; la consegna a domicilio di spese per beni di prima necessità a persone in isolamento; la distribuzione ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Giovedì 06 gennaio 2022 a Palmanova, screening CoViD tramiterapido riservato adalladell’infanzia allasecondaria. Questa iniziativa si inserisce nell’ambito di un’operazione promossa da altri Comitati CRI sul territorio nazionale con l’obiettivo di contenere la diffusione della pandemia. Questa attività vede la Croce Rossa Italiana inlinea, sia sul nostro territorio come pure a livello nazionale, al fianco delle istituzioni e degli enti preposti. L’esecuzione di tamponi è però solo uno dei servizi che la CRI svolge e ha svolto in questi due anni; si aggiungono infatti i trasporti con ambulanza di pazienti CoViD; la consegna a domicilio di spese per beni dinecessità a persone in isolamento; la distribuzione ...

