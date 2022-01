Sesso, storia del ragazzo che non vede nulla di male nel frequentarsi tra ex (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nella rubrica Sex Lives, GQ parla con le persone di Sesso e dell'evoluzione della loro vita sessuale. Questa settimana è di scena Tirstan, 40 anni, di Lincoln, Nebraska. Ricordo di aver scoperto Playboy.com al liceo, di averlo associato al mio account email controllato dal distretto e che me lo hanno sospeso per un periodo di tempo a causa di questo. Era alla fine degli anni '90. Tutto quello che ricordo è che sono andato su quel sito, comunque ci sia arrivato, per scaricare una foto e non ho mai finito per vedere la foto che pensavo di aver scaricato e ho perso l'accesso alla posta elettronica per una settimana. Non era nemmeno un video, era una foto. Prima di questo, avevo un amico che rubava riviste porno a suo padre e le nascondeva in un canale di irrigazione nella strada del nostro quartiere. E mio padre una volta mi ha beccato mentre restituivo ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nella rubrica Sex Lives, GQ parla con le persone die dell'evoluzione della loro vita sessuale. Questa settimana è di scena Tirstan, 40 anni, di Lincoln, Nebraska. Ricordo di aver scoperto Playboy.com al liceo, di averlo associato al mio account email controllato dal distretto e che me lo hanno sospeso per un periodo di tempo a causa di questo. Era alla fine degli anni '90. Tutto quello che ricordo è che sono andato su quel sito, comunque ci sia arrivato, per scaricare una foto e non ho mai finito perre la foto che pensavo di aver scaricato e ho perso l'accesso alla posta elettronica per una settimana. Non era nemmeno un video, era una foto. Prima di questo, avevo un amico che rubava riviste porno a suo padre e le nascondeva in un canale di irrigazione nella strada del nostro quartiere. E mio padre una volta mi ha beccato mentre restituivo ...

