Saldi, il Codacons: Partenza fiacca, si spenderà 1 miliardo in meno del 2020 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Partenza fiacca per i Saldi: poche code davanti ai negozi, meno consumatori a caccia di sconti. Andrà meglio nel weekend, ma in generale gli italiani spenderanno 1 miliardo in meno del 2020, quindi il 21% in meno degli ultimi Saldi pre-pandemia. È il Codacons a tracciare il bilancio sulla stagione della scontistica invernale, iniziata il 2 gennaio in Sicilia e Basilicata, il 3 in Valle d’Aosta e che oggi prende il via nel resto d’Italia.”Complice la giornata infrasettimanale, oggi non si è registrata alcuna corsa all’acquisto da parte degli italiani e nessuna ressa davanti ai negozi – spiega il presidente Carlo Rienzi – Pochi gli esercizi (soprattutto le boutique d’alta moda delle grandi città) che hanno registrato ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 gennaio 2022)per i: poche code davanti ai negozi,consumatori a caccia di sconti. Andrà meglio nel weekend, ma in generale gli italiani spenderanno 1indel, quindi il 21% indegli ultimipre-pandemia. È ila tracciare il bilancio sulla stagione della scontistica invernale, iniziata il 2 gennaio in Sicilia e Basilicata, il 3 in Valle d’Aosta e che oggi prende il via nel resto d’Italia.”Complice la giornata infrasettimanale, oggi non si è registrata alcuna corsa all’acquisto da parte degli italiani e nessuna ressa davanti ai negozi – spiega il presidente Carlo Rienzi – Pochi gli esercizi (soprattutto le boutique d’alta moda delle grandi città) che hanno registrato ...

Advertising

news_modena : Modena. Codacons e Federconsumatori: le 10 regole d’oro per sfruttare i saldi - gazzettamodena : Modena. Codacons e Federconsumatori: le 10 regole d’oro per sfruttare i saldi - infoiteconomia : Modena. Codacons e Federconsumatori: le 10 regole d'oro per sfruttare i saldi - Mitico_channel : Al via i saldi invernali. Ma Codacons avverte: 'Attenti alle fregature' - infoiteconomia : Saldi, dal Codacons un decalogo per i consumatori -