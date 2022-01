Sacchi: «Nel calcio è importante il gioco, non i singoli. Ho vinto lo scudetto anche senza Van Basten» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sulla Gazzetta dello Sport un’intervista ad Arrigo Sacchi. Il tema è quello delle assenze che insidiano le varie squadre alla ripresa del campionato, per la Coppa d’Africa, il mercato e il Covid. Il ruolo dell’allenatore, in queste condizioni, diventa ancora più essenziale. «Rispetto al passato, in più c’è il Covid. La Coppa d’Africa e il mercato ci sono sempre stati. Io credo che esista una sola soluzione: puntare sul gioco e non sui singoli. Ho sempre sostenuto: il gioco è il tuo miglior alleato, non s’infortuna mai». Quando esiste uno schema di gioco preciso, la differenza tra schierare un titolare o una riserva diventa meno evidente. «La differenza c’è, ma quando hai il gioco, cioè la trama, saranno gli altri dieci ad aiutare la riserva a comportarsi da titolare. Van ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sulla Gazzetta dello Sport un’intervista ad Arrigo. Il tema è quello delle assenze che insidiano le varie squadre alla ripresa del campionato, per la Coppa d’Africa, il mercato e il Covid. Il ruolo dell’allenatore, in queste condizioni, diventa ancora più essenziale. «Rispetto al passato, in più c’è il Covid. La Coppa d’Africa e il mercato ci sono sempre stati. Io credo che esista una sola soluzione: puntare sule non sui. Ho sempre sostenuto: ilè il tuo miglior alleato, non s’infortuna mai». Quando esiste uno schema dipreciso, la differenza tra schierare un titolare o una riserva diventa meno evidente. «La differenza c’è, ma quando hai il, cioè la trama, saranno gli altri dieci ad aiutare la riserva a comportarsi da titolare. Van ...

Advertising

napolista : #Sacchi: «Nel calcio è importante il gioco, non i singoli. Ho vinto lo scudetto anche senza Van Basten» Alla Gazze… - pisto_gol : @bulgi81 Nel 1994 è stato inaugurato il tunnel sotto la Manica, lungo 50km, la Nazionale di Calcio era allenata da… - clape87 : RT @armagio: Bel pezzo di @PaoloCond Interessante soffermarsi sugli allievi eretici. Mourinho 'che non crede nel nostro calcio' (cit. Van G… - armagio : Bel pezzo di @PaoloCond Interessante soffermarsi sugli allievi eretici. Mourinho 'che non crede nel nostro calcio'… - EmanueleDolce : @eImudo Il ritorno di Sacchi nel ‘97 -