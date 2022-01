Raccolta rifiuti emergenza Covid, ecco i numeri da chiamare (Di mercoledì 5 gennaio 2022) MONREALE – L’aumento dei casi nella città normanna ha portato il Comune a organizzare delle raccolte straordinarie per i rifiuti “speciali”. Ad effettuarla sarà una ditta specializzata addetta alla Raccolta dei suddetti rifiuti Bisognerà chiamare uno fra i seguenti numeri: 0916564516 0916564522 0916564540 3395085905 oppure inviando una mail a: gabinetto.sindaco@monreale.gov.it (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di mercoledì 5 gennaio 2022) MONREALE – L’aumento dei casi nella città normanna ha portato il Comune a organizzare delle raccolte straordinarie per i“speciali”. Ad effettuarla sarà una ditta specializzata addetta alladei suddettiBisogneràuno fra i seguenti: 0916564516 0916564522 0916564540 3395085905 oppure inviando una mail a: gabinetto.sindaco@monreale.gov.it (Monrealelive.it)

Boville - Rifiuti Covid, ritiro posticipato a sabato 8 gennaio ... " Tutti i rifiuti vanno indistintamente collocati nel sacchetto destinato alla raccolta indifferenziata (quindi anche l'umido, la plastica, i metalli, l'alluminio, il vetro, la carta e il cartone). ...

