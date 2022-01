Quirinale: il patto per eleggere Draghi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’asse del Movimento con il Pd e Leu ora si allarga ai leghisti fedeli a Giorgetti e ai centristi Renzi e Toti Leggi su lastampa (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’asse del Movimento con il Pd e Leu ora si allarga ai leghisti fedeli a Giorgetti e ai centristi Renzi e Toti

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale patto Boldrini: "Una donna ma non purché sia, serve un Colle antifascista e autorevole. E Berlusconi non è adatto" ... vergogna', al punto che la mia macchina faceva fatica a passare per raggiungere il Quirinale. Ero ... Ebbe comunque un impatto forte perché ruppe il patto del Nazareno, ma la conseguenza rimase nel ...

Mentre la claque applaude, i veri amici frenano il Cav: "Attento, vai a sbattere" ... come una nemesi doppia e Sergio Mattarella , contro il quale Berlusconi ruppe addirittura il patto ... Né Amintore Fanfani, né Giulio Andreotti, per esempio, riuscirono mai ad arrivare al Quirinale, ...

Mario Draghi e il patto per eleggerlo al Quirinale La virata del Movimento sul nome di Mario Draghi per il Quirinale si è concretizzata. Il partito di Giuseppe Conte raggiunge così gli alleati del Pd e di Leu su un fronte che già poteva contare sulla ...

