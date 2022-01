Positivi in carcere 804 detenuti e 924 tra agenti e personale penitenziario (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono 804 i detenuti Positivi (dei quali 22 nuovi ingressi) su un totale di 53.142 reclusi: 294 in più rispetto alla scorsa settimana. Sale anche il numero di contagiati tra il personale penitenziario: 876 agenti su 36.939, 349 in più negli ultimi sette giorni, e 48 su 4.021 del personale amministrativo e dirigenziale e dell’amministrazione, 11 in più in una settimana. Sono i dati sulla gestione Coronavirus del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria di cui Adnkronos è entrata in possesso. A detenere il record di Positivi tra i detenuti, nei 91 istituti penitenziari (su 190 in totale in Italia) dove si registrano casi, è la casa di reclusione di Asti dove si contano 83 contagiati. Seguono Verona con 73, Opera con 68, la casa circondariale di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono 804 i(dei quali 22 nuovi ingressi) su un totale di 53.142 reclusi: 294 in più rispetto alla scorsa settimana. Sale anche il numero di contagiati tra il: 876su 36.939, 349 in più negli ultimi sette giorni, e 48 su 4.021 delamministrativo e dirigenziale e dell’amministrazione, 11 in più in una settimana. Sono i dati sulla gestione Coronavirus del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria di cui Adnkronos è entrata in possesso. A detenere il record ditra i, nei 91 istituti penitenziari (su 190 in totale in Italia) dove si registrano casi, è la casa di reclusione di Asti dove si contano 83 contagiati. Seguono Verona con 73, Opera con 68, la casa circondariale di ...

StraNotizie : Positivi in carcere 804 detenuti e 924 tra agenti e personale penitenziario - RedattoreSocial : #Covid in #carcere, in un mese incremento del 120% di contagi. L’allarme della polizia penitenziaria. Circa 1700 po… - StampaAsti : Focolaio Covid, positivi 107detenuti su 309. Il secondo carcere non si farà - Sindacatospp : 4 gennaio 2022 Covid in carcere: Aldo Di Giacomo, circa 1700 positivi tra personale penitenziario e detenuti solo n… - magicaGrmente22 : Solo per i danni che avete provocato ai ragazzi, la psicosi, la paura di essere un pericolo per i parenti fragili,… -