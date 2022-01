Plastica addio: finalmente dal 14 gennaio si cambia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dal 14 gennaio 2022 in tutt’Italia entrerà in vigore la direttiva anti-Plastica monouso. Il fine? Ridurre l’uso di questo materiale per salvaguardare il mare. La nostra società, da anni assuefatta all’uso e allo spreco di Plastica monouso, dovrà quindi essere educata ad atteggiamenti più rispettosi per l’ambiente. L’inquinamento da plastiche e microplastiche è ritenuto dalla comunità scientifica come una grave minaccia per l’ecosistema e la salute umana (Pixabay) – curiosauro.itLa direttiva anti-Plastica Gli oggetti di Plastica monouso hanno un impatto terribile sull’ecosistema Terra. Ne soffrono sia le coste che gli oceani. Secondo recenti stime, i rifiuti di Plastica in mare, entro il 2050, potrebbero raggiungere un peso superiore a quello dei pesci. Per questo la Commissione europea ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dal 142022 in tutt’Italia entrerà in vigore la direttiva anti-monouso. Il fine? Ridurre l’uso di questo materiale per salvaguardare il mare. La nostra società, da anni assuefatta all’uso e allo spreco dimonouso, dovrà quindi essere educata ad atteggiamenti più rispettosi per l’ambiente. L’inquinamento da plastiche e microplastiche è ritenuto dalla comunità scientifica come una grave minaccia per l’ecosistema e la salute umana (Pixabay) – curiosauro.itLa direttiva anti-Gli oggetti dimonouso hanno un impatto terribile sull’ecosistema Terra. Ne soffrono sia le coste che gli oceani. Secondo recenti stime, i rifiuti diin mare, entro il 2050, potrebbero raggiungere un peso superiore a quello dei pesci. Per questo la Commissione europea ...

