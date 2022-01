Nucleare | ora anche il Partito democratico prende posizione Letta | “Sbagliato includerlo in proposta di tassonomia verde Ue”

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Non ci piace la bozza diche la Commissione Ue sta facendo circolare. L’inclusione delè per noi radicalmente sbagliata. E il gas non è il futuro, è solo da considerare in logica di pura transizione verso le vere energie rinnovabili“. Parola del segretario del Pd Enrico, che su Twitter ha presocontro l’energia atomica dopo le proteste di Europae 5 stelle. E appunto si è schierato contro laavanzata da Bruxelles di inserire ile il gas naturale in una lista di attività economiche considerate sostenibili dal punto di vista ambientale. Sul fronte opposto rimane Matteo Salvini, che invece da giorni si è schierato a favore: “Bene l’Europa che vuole inserire gas e...

Segnale ben preciso ad alcune spinte Nato e Usa verso Est,anche in Finlandia oltre l'Ucraina.Ma allora di che si sta parlandoquando si parla dipulito ? Si tratta di una pericolosissima ed irresponsabile fake - news messa in giro nientedimeno che dal ministro per la transizione ...Milano, 5 gen. (LaPresse) - "Non ci piace la bozza di tassonomia verde che la Commissione Ue sta facendo circolare. L'inclusione del nucleare è per noi ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.