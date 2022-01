Napoli, positivi anche Meret e un membro dello staff (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il focolaio, in casa Napoli, non accenna a diminuire, anzi. Dall’ultimo giro di tamponi sono risultati positivi anche Meret e un altro membro dello staff tecnico, oltre a quello già contagiato ieri. Ricordiamo che è positivo anche Spalletti. E che l’Asl ha fatto sapere che alle 15 emanerà un provvedimento relativo alla trasferta a Torino della squadra, che sembra sempre più in bilico. In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 di Alex Meret e di un membro dello staff tecnico. I positivi, regolarmente vaccinati, sono asintomatici e osserveranno il periodo di isolamento come da ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il focolaio, in casa, non accenna a diminuire, anzi. Dall’ultimo giro di tamponi sono risultatie un altrotecnico, oltre a quello già contagiato ieri. Ricordiamo che è positivoSpalletti. E che l’Asl ha fatto sapere che alle 15 emanerà un provvedimento relativo alla trasferta a Torino della squadra, che sembra sempre più in bilico. In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa latà al Covid-19 di Alexe di untecnico. I, regolarmente vaccinati, sono asintomatici e osserveranno il periodo di isolamento come da ...

Advertising

sportface2016 : +++#Napoli, positivi anche #MarioRui ed un membro dello staff tecnico+++ #JuventusNapoli - fanpage : Covid in Serie A, più di 80 casi positivi: Juve-Napoli e altre partite della 20ª giornata a rischio - annatrieste : Ma quelli che inveiscono contro i giocatori del Napoli positivi al Covid lo sanno che stiamo nella IV ondata e per… - loZibbo : RT @nicooo1971: I positivi sono 5 (mister compreso). Analizziamo adesso gli altri 4: - Lozano:risultato positivo in Messico; - Malcuit:non… - The_dome94 : @romeoagresti @GoalItalia Tanto non si gioca romeone, sono appena usciti altri 2 positivi nel napoli -