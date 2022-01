Lutto nella televisione, addio al volto dei programmi più di successo. Una famiglia di famosi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Presto avrebbe raggiunto un incredibile traguardo, uno di quelli che, con tutto l’impegno del mondo, davvero in pochi riescono a vivere. Invece se n’è andata poco prima, lasciando l’intero settore cinematografico e televisivo internazionale nella nostalgia. D’attrici eleganti come lei, e la cognata Marilyn Monroe, forse non ce ne sono più. L’amata Joan Copeland, simbolo di una scintillante epoca di spettacolo, è venuta a mancare il 4 gennaio scorso. Aveva debuttato a Broadway subito dopo la guerra, nel lontano 1948, riscontrando presto l’apprezzamento della platea del tempo. La stessa che l’ha accompagnata lungo una lunghissima e vincente carriera costellata di tanti successi memorabili in più paesi. Uno dei suoi lavori è ad esempio il famoso Detective’s Story. Suo fratello era lo sceneggiatore Arthur Miller, sposato fino al 1961 con Marilyn Monroe, indimenticabile ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Presto avrebbe raggiunto un incredibile traguardo, uno di quelli che, con tutto l’impegno del mondo, davvero in pochi riescono a vivere. Invece se n’è andata poco prima, lasciando l’intero settore cinematografico e televisivo internazionalenostalgia. D’attrici eleganti come lei, e la cognata Marilyn Monroe, forse non ce ne sono più. L’amata Joan Copeland, simbolo di una scintillante epoca di spettacolo, è venuta a mancare il 4 gennaio scorso. Aveva debuttato a Broadway subito dopo la guerra, nel lontano 1948, riscontrando presto l’apprezzamento della platea del tempo. La stessa che l’ha accompagnata lungo una lunghissima e vincente carriera costellata di tanti successi memorabili in più paesi. Uno dei suoi lavori è ad esempio il famoso Detective’s Story. Suo fratello era lo sceneggiatore Arthur Miller, sposato fino al 1961 con Marilyn Monroe, indimenticabile ...

Advertising

Telemolise : Lutto nella politica molisana per la scomparsa di Luigi Velardi, a lungo in passato consigliere e assessore regiona… - Epesses59Tigre : RT @11Giuliano: LEINI Selezione: Improvvisa morte del capo della Protezione Civile Fabrizio Malatrasi aveva soli 54 anni ed era nella propr… - Primonumero : Lutto nella politica molisana, muore a 81 anni l’ex assessore regionale Velardi - campobassolive : Lutto nella politica regionale, a 81 anni si spegne l’ex assessore Luigi Velardi, fedelissimo dell’ex governatore I… - AnnaMolinaro9 : Pace a questa anima che vola via ?????? -