L’incontro speciale con una renna in Norvegia: si avvicina incuriosita a uno chalet poi corre nella neve – Video (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nel freddo della Norvegia una renna incuriosita decide di avvicinarsi ad uno chalet dell’Aurora Borealis Observatory, una location da cui è possibile ammirare lo spettacolo dell’aurora boreale. I proprietari riprendono L’incontro speciale e il Video diventa virale. L’animale prima scruta all’interno della casa e poi corre nella neve. Video Ansa da Instagram/auroraborealisobservatory L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nel freddo dellaunadecide dirsi ad unodell’Aurora Borealis Observatory, una location da cui è possibile ammirare lo spettacolo dell’aurora boreale. I proprietari riprendonoe ildiventa virale. L’animale prima scruta all’interno della casa e poiAnsa da Instagram/auroraborealisobservatory L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

