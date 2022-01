Lega, Corrotti: Roma-Lido, Alessandri chieda a Gualtieri se è d’accordo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma – “Dopo le parole di risposta dell’assessore viene un altro forte dubbio e cioè che tutto ciò che è stato annunciato nella legge di stabilità regionale non avverrà neppure tra sei mesi.” “Intanto c’è poco da vantarsi visto che la Regione Lazio è proprietaria della linea Roma-Lido e se questa versa nel caos più totale c’è da chiedersi in che modo la Regione Lazio abbia esercitato la funzione di controllo in questi mesi.” “E comunque l’assessore Alessandri farebbe bene a chiedere al sindaco Gualtieri cosa ne pensa della revoca della concessione, perché magari non è poi così tanto d’accordo”. Così in una nota Laura Corrotti, consigliere regionale della Lega in Regione Lazio. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 gennaio 2022)– “Dopo le parole di risposta dell’assessore viene un altro forte dubbio e cioè che tutto ciò che è stato annunciato nella legge di stabilità regionale non avverrà neppure tra sei mesi.” “Intanto c’è poco da vantarsi visto che la Regione Lazio è proprietaria della lineae se questa versa nel caos più totale c’è da chiedersi in che modo la Regione Lazio abbia esercitato la funzione di controllo in questi mesi.” “E comunque l’assessorefarebbe bene a chiedere al sindacocosa ne pensa della revoca della concessione, perché magari non è poi così tanto”. Così in una nota Laura, consigliere regionale dellain Regione Lazio. (Agenzia Dire)

