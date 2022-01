Lancia Ypsilon si conferma la più venduta del segmento B

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) TORINO - "Il 2021 è stato un altro anno record per. Dopo quattro generazioni, oltre tre milioni di unità vendute, di cui più di due milioni riservate alle donne, oltre 35 serie speciali,...

TORINO - "Il 2021 è stato un altro anno record per Lancia Ypsilon. Dopo quattro generazioni, oltre tre milioni di unità vendute, di cui più di due milioni riservate alle donne, oltre 35 serie speciali, la nostra fashion city car si conferma leader del segmento B per il terzo anno consecutivo con 43.735 immatricolazioni.