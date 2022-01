La giovane aggredita e molestata da 30 ragazzi in piazza Duomo la notte di Capodanno | VIDEO

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) È stata accerchiata, poi trascinata via strappandole il maglione di dosso. Il tutto è avvenuto innelladi. Ildelladal branco, un gruppo di una trentina di, è stato condiviso sui social, ma è stato già acquisito dalla forze dell’ordine che, dopo aver ascoltato il racconto della vittima, stanno cercando di individuare i responsabili di quel vile gesto.dal branco inCome si può vedere dalle immagini, la zona è quella di unaaffollata durante i festeggiamenti per l’ultimo dell’anno. ...

La Procura di Milano sta indagando con l'ipotesi di reato di violenza sessuale per identificare gli aggressori della ragazza di 19 anni che nella notte di Capodanno, verso l'1.30, ha subito abusi sess ...
Spuntano i video della notte di follia a Capodanno a Milano: una ragazza aggredita da un gruppo di stranieri. Salvata dalla polizia ...