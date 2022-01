Kim Mi-soo | morta l' attrice di Snowdrop | aveva 29 anni

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Kim Mi-soo, l'interprete di Yeo Jung-min indi Disney+, è deceduta 'improvvisamente' all'età di 29e la famiglia chiede di poterla commemorare in pace. Kim Mi-soo, star della serie Disney+, èimprovvisamente all'età di 29secondo quanto rivelato dal suo agente. L', che interpreta Yeo Jung-min nello show, è anche nota per i suoi ruoli nei film Memories e Kyungmi's World, entrambi usciti nel 2019. La causa della morte non è stata ancora rivelata, ma il management di Kim ha detto che èimprovvisamente e ha chiesto alle persone di astenersi dal diffondere voci sulla sua morte al fine di non aumentare ulteriormente il dolore che stanno provando i membri della sua famiglia. La sua agenzia Lanscape ha rilasciato una …

Movieplayer.it

Mi -, star della serie Disney+ Snowdrop , è morta improvvisamente all'età di 29 anni secondo quanto rivelato dal suo agente. L'attrice, che interpreta Yeo Jung - min nello show, è anche nota ......da Lee JQ eNam - su. Chun Sung - il ha scritto tutti i 12 episodi della prima stagione. La serie è interpretata da Yoon Chan - young, Park Ji - hoo, Cho Yi - hyun, Park Solomon e Yoo In -. ...Kim Mi-soo, l'interprete di Yeo Jung-min in Snowdrop di Disney+, è deceduta 'improvvisamente' all'età di 29 anni e la famiglia chiede di poterla commemorare in pace. Kim Mi-soo, star della serie Disne ...Leggi su Sky TG24 l'articolo All of Us Are Dead, il trailer della serie horror sudcoreana in arrivo su Netflix ...