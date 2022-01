Juventus-Napoli, ancora un comunicato: Covid, è ufficiale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Napoli comunica che Eljif Elmas è risultato negativo al Covid-19, quindi può tornare a disposizione della squadra per la sfida contro la Juventus. Il bilancio in casa azzurra verso la sfida contro i bianconeri non è molto incoraggiante. Domani 6 gennaio, giorno dell’Epifania, la squadra di Luciano Spalletti sarà in trasferta a Torino, ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilcomunica che Eljif Elmas è risultato negativo al-19, quindi può tornare a disposizione della squadra per la sfida contro la. Il bilancio in casa azzurra verso la sfida contro i bianconeri non è molto incoraggiante. Domani 6 gennaio, giorno dell’Epifania, la squadra di Luciano Spalletti sarà in trasferta a Torino, ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Gazzetta_it : Juve-Napoli a rischio rinvio. La Asl sta valutando se far partire la squadra per Torino - GiovaAlbanese : ?? Si ferma anche #Bonucci: affaticamento alla coscia sinistra, ma esami al J Medical hanno escluso lesioni. Sarà mo… - juventusfc : #TrainingCenter | Due giorni alla ripresa del campionato! ?? ?? - iscorers : Prediction: Juventus vs Napoli – Soccer News - calciomercatoit : #JuventusNapoli, UFFICIALE: #Elmas negativo, ci sarà -