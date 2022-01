Juve Napoli, altra grana per gli azzurri: out Zielinski, Rrahmani e Lobotka (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Juve Napoli, quarantena per Zielinski, Lobotka e Rrahmani! Saltano il match in programma domani all’Allianz Stadium Come riferito dall’ANSA, il Napoli non potrà utilizzare Zielinski, Lobotka e Rrahmani domani nel match contro la Juve. I tre calciatori, infatti, sono stati fermati dall’Asl Napoli 2 Nord come persone che hanno avuto contatti stretti con positivi e che, pur vaccinati, non si sono sottoposti alla dose booster (terza dose) e la cui vaccinazione con seconda dose sia avvenuta da più di 120 giorni. I tre giocatori (che hanno avuto un contatto stretto con positivi e quindi devono osservare un periodo di quarantena), sono già a Torino, essendo partiti insieme alla squadra. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022), quarantena per! Saltano il match in programma domani all’Allianz Stadium Come riferito dall’ANSA, ilnon potrà utilizzaredomani nel match contro la. I tre calciatori, infatti, sono stati fermati dall’Asl2 Nord come persone che hanno avuto contatti stretti con positivi e che, pur vaccinati, non si sono sottoposti alla dose booster (terza dose) e la cui vaccinazione con seconda dose sia avvenuta da più di 120 giorni. I tre giocatori (che hanno avuto un contatto stretto con positivi e quindi devono osservare un periodo di quarantena), sono già a Torino, essendo partiti insieme alla squadra. L'articolo ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Giovedi 6 ore 20,45: si gioca #Juve-#Napoli. Martedì 4: #Insigne, il capitano, entra in un albergo per gli ultimi… - Gazzetta_it : Juve-Napoli a rischio rinvio. La Asl sta valutando se far partire la squadra per Torino - mirkocalemme : Il timing della firma di #Insigne è stato pessimo (pessimo!), ma i tifosi del #Napoli che esultano per il suo addio… - junews24com : Napoli atterrato a Caselle! Azzurri a Torino verso il match con la Juventus - VIDEO - - ster318 : 180 mila positivi e pensate a Juve Napoli -