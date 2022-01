Inzaghi “Felici di essere in vetta, vogliamo vincere trofei” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Ci fa piacere essere in testa, abbiamo visto in questi ultimi mesi che ci sono stati sorpassi e controsorpassi. Tutti ci affronteranno nel modo migliore per crearci delle problematiche”. Così Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, in conferenza stampa in vista della sfida col Bologna, match in programma al Dall’Ara domani alle 12.30. I nerazzurri sono reduci da sette vittorie consecutive in campionato: “Due mesi fa non dicevano che eravamofavoriti, ora se ne parla perchè siamo in testa. La classificadeve solo essere uno stimolo”. Idee chiare e voglia di conquistare qualcosa, Inzaghi non vuole mollare nemmeno di un centimetro: “Per la Supercoppa attendiamo l’arrivo del nostro presidente a Milano. Mercato? Marotta, Ausilio e Baccin sono sempre vicini alla squadra e lavorano sempre per il meglio. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Ci fa piacerein testa, abbiamo visto in questi ultimi mesi che ci sono stati sorpassi e controsorpassi. Tutti ci affronteranno nel modo migliore per crearci delle problematiche”. Così Simone, allenatore dell’Inter, in conferenza stampa in vista della sfida col Bologna, match in programma al Dall’Ara domani alle 12.30. I nerazzurri sono reduci da sette vittorie consecutive in campionato: “Due mesi fa non dicevano che eravamofavoriti, ora se ne parla perchè siamo in testa. La classificadeve solouno stimolo”. Idee chiare e voglia di conquistare qualcosa,non vuole mollare nemmeno di un centimetro: “Per la Supercoppa attendiamo l’arrivo del nostro presidente a Milano. Mercato? Marotta, Ausilio e Baccin sono sempre vicini alla squadra e lavorano sempre per il meglio. ...

Mercato Inter, la strategia di Marotta per la fascia| Pronto lo scambio Con l’inizio ufficiale del mercato invernale, Beppe Marotta torna alla carica per migliorare una rosa come quella dell’ Inter che sta raggiungendo ottimi risultati (campioni d’inverno a +4 sulla secon ...

