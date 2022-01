Inter, il futuro di un big è in bilico! (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tra pochi giorni riprenderà la cavalcata di Simone Inzaghi e della sua Inter verso il secondo scudetto di fila e il ventesimo della loro storia. Uno dei protagonisti di questa cavalcata è sicuramente Samir Handanovic, portiere sempre decisivo tra i pali anche se fortemente discusso dalla tifoseria. Handanovic Inter OnanaInfatti, secondo quanto riportato da Nicolò Schira la dirigenza nerazzurra starebbe pensando di rinnovare il contratto di Samir Handanovic nonostante l’arrivo di Andrè Onana nel prossimo giugno. La proposta sarebbe quella di essere uomo spogliatoto e fare da chioccia al portiere camerunense, percependo anche meno di quello che percepisce oggi. LEGGI ANCHE: Inter, Marotta prepara il colpo: c’è il si del difensore! Leggi su rompipallone (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tra pochi giorni riprenderà la cavalcata di Simone Inzaghi e della suaverso il secondo scudetto di fila e il ventesimo della loro storia. Uno dei protagonisti di questa cavalcata è sicuramente Samir Handanovic, portiere sempre decisivo tra i pali anche se fortemente discusso dalla tifoseria. HandanovicOnanaInfatti, secondo quanto riportato da Nicolò Schira la dirigenza nerazzurra starebbe pensando di rinnovare il contratto di Samir Handanovic nonostante l’arrivo di Andrè Onana nel prossimo giugno. La proposta sarebbe quella di essere uomo spogliatoto e fare da chioccia al portiere camerunense, percependo anche meno di quello che percepisce oggi. LEGGI ANCHE:, Marotta prepara il colpo: c’è il si del difensore!

