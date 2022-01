Il Colle e gli onorevoli pifferai. Il mosaico di Fusi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo aver rescisso il legame tra rappresentanti e rappresentati con meccanismi elettorali che hanno tolto agli elettori il potere di scegliersi i loro parlamentari per cui deputati e senatori sono nient’altro che “ospiti” di una lista spedita nei seggi per essere vidimata, adesso è scisso anche il rapporto tra rappresentanti stessi, con deputati e senatori che svicolano dalle decisioni delle leadership di partito se non addirittura, come avviene tra i Cinquestelle, si ribellano ad esse in maniera aperta, disconoscendone la validità. È la fotografia di un Parlamento svilito nel suo ruolo non solo da chi, con parole d’ordine eversive riaspetto all’edificio democratico iscritto nella Costituzione, voleva aprirlo come una scatoletta di tonno, ma anche da chi ha pensato – emissario di chissà quale élite o Casta – di piegarlo alle proprie convenienze e ai propri interessi, riducendolo ad un ... Leggi su formiche (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo aver rescisso il legame tra rappresentanti e rappresentati con meccanismi elettorali che hanno tolto agli elettori il potere di scegliersi i loro parlamentari per cui deputati e senatori sono nient’altro che “ospiti” di una lista spedita nei seggi per essere vidimata, adesso è scisso anche il rapporto tra rappresentanti stessi, con deputati e senatori che svicolano dalle decisioni delle leadership di partito se non addirittura, come avviene tra i Cinquestelle, si ribellano ad esse in maniera aperta, disconoscendone la validità. È la fotografia di un Parlamento svilito nel suo ruolo non solo da chi, con parole d’ordine eversive riaspetto all’edificio democratico iscritto nella Costituzione, voleva aprirlo come una scatoletta di tonno, ma anche da chi ha pensato – emissario di chissà quale élite o Casta – di piegarlo alle proprie convenienze e ai propri interessi, riducendolo ad un ...

