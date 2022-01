I vaccini sono più forti contro Omicron dopo due settimane dalla dose booster (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGI - L'Istituto superiore di Sanità torna a sottolineare l'importanza dei "vaccini per ridurre il rischio di malattia grave e morte". Nel pubblicare su Twitter le faq su Omicron, l'Iss ammette che "al momento ci sono ancora dati limitati sull'efficacia dei vaccini nei confronti di questa variante. I risultati in Gran Bretagna indicano una riduzione significativa nell'efficacia vaccinale contro la malattia sintomatica da Omicron rispetto a quella da Delta dopo due dosi di vaccino Pfizer o AstraZeneca. È emersa, tuttavia, una efficacia maggiore verso la malattia sintomatica due settimane dopo il booster, comparabile o leggermente inferiore a quella verso Delta". Secondo l'Iss "ci sono evidenze ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGI - L'Istituto superiore di Sanità torna a sottolineare l'importanza dei "per ridurre il rischio di malattia grave e morte". Nel pubblicare su Twitter le faq su, l'Iss ammette che "al momento ciancora dati limitati sull'efficacia deinei confronti di questa variante. I risultati in Gran Bretagna indicano una riduzione significativa nell'efficacia vaccinalela malattia sintomatica darispetto a quella da Deltadue dosi di vaccino Pfizer o AstraZeneca. È emersa, tuttavia, una efficacia maggiore verso la malattia sintomatica dueil, comparabile o leggermente inferiore a quella verso Delta". Secondo l'Iss "cievidenze ...

borghi_claudio : @sicktrader66 @Ariachetira @tagadala7 E come no. Quindi l'argomento quale sarebbe che con l'83% di vaccinati ci si… - Ettore_Rosato : Se non riparte la scuola in presenza non riparte il Paese. L’auspicio è che nel confronto con le regioni si decida… - Ruffino_Lorenzo : I nuovi casi sono ancora l’indicatore più tempestivo per capire come sta evolvendo l’epidemia, nonostante i vaccini… - eledina81 : @Silvy6701 Guardi io non sono novax ma concordo. Come è sostenibile un approccio del genere anche in termini di cos… - Maurizi89669463 : RT @ENRICOECCA: Siri: “Sciacalli, dite la verità: i vaccini sono stati un fallimento” -