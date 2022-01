I Camaleonti | chi sono | nomi dei componenti | età | carriera | canzoni | Instagram e Facebook

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento del pomeriggio di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda a partire dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche la band I. Ma intanto conosciamoli meglio! I: chi, programmi tv Iuna delle band più durature della storia della musica italiana, anche se precedentemente avevano un altro nome! Forse potreste ricordarli come i Mods e Beatnicks. La loro storia inizia negli anni ’60 e continua persistente nel tempo: li abbiamo visti l’ultima volta nel 2019 come Guest star allo show Ora o mai più, di Amadeus. Idella band Icinque: Livio Macchia (voce e basso), Antonio Cripezzi ...