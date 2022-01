Focolai e Asl, anche Juve - Napoli a rischio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Bloccata un'altra volta la Salernitana. Positivo Spalletti oltre a diversi giocatori: si rivede il film dell'anno scorso. Stop alla trasferta? Leggi su quotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Bloccata un'altra volta la Salernitana. Positivo Spalletti oltre a diversi giocatori: si rivede il film dell'anno scorso. Stop alla trasferta?

Advertising

siciliafeed : Asl stoppa la Salernitana, focolai Verona e Udinese, Spalletti positivo - GustoH24 : Asl stoppa Salernitana, focolai Verona e Udinese, Spalletti positivo - SALVOCH76 : @annatrieste Ma per favore...vergognatevi voi e le.ASL e i focolai di sta cippa - Cucciolina96251 : RT @NicolaBalice: Sono quasi ottanta i calciatori attualmente positivi in serie A, sono almeno cinque le partire a rischio in vista di giov… - tifatait : Serie A, uragano Omicron: Juve-Napoli a rischio (6 positivi tra i campani, verifiche Asl), focolai Salernitana e Ve… -