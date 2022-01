Esordio amaro per Manolas in maglia Olympiacos (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Con l’avvento della sessione invernale di calciomercato il Napoli, con il suo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, si è subito messo all’opera sul mercato. Una delle prime operazioni riuscite è stata quella della cessione di Kostas Manolas all’Olympiacos, con il greco che è tornato in patria ancor prima del mese di gennaio. Manolas5? all’Esordio in Grecia per Manolas: ritorno in patria agrodolce L’ex difensore del Napoli, Kostas Manolas, ha esordito nella giornata di oggi con la maglia dell’Olympiacos, squadra alla quale si è unito nella sessione corrente di calciomercato. Il greco è entrato all’85’ della sfida di Super League, campionato ellenico, tra Smyrnis e Olympiacos sostituendo il compagno Marious Vrousai. La partita è ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Con l’avvento della sessione invernale di calciomercato il Napoli, con il suo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, si è subito messo all’opera sul mercato. Una delle prime operazioni riuscite è stata quella della cessione di Kostasall’, con il greco che è tornato in patria ancor prima del mese di gennaio.5? all’in Grecia per: ritorno in patria agrodolce L’ex difensore del Napoli, Kostas, ha esordito nella giornata di oggi con ladell’, squadra alla quale si è unito nella sessione corrente di calciomercato. Il greco è entrato all’85’ della sfida di Super League, campionato ellenico, tra Smyrnis esostituendo il compagno Marious Vrousai. La partita è ...

