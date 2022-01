Covid, saltano altre partite di Serie A: Torino e Udinese bloccate dalle Asl. Via libera a Napoli e Verona (Di mercoledì 5 gennaio 2022) saltano le prime partite di Serie A a causa dei focolai di Covid-19. Il Torino non partirà per Bergamo, dove domani avrebbe dovuto affrontare l’Atalanta. Attualmente sono otto i positivi, e tutto il gruppo andrà in quarantena per 5 giorni. Salta dunque anche la partita casalinga di domenica prossima contro la Fiorentina. Non si giocherà nemmeno Fiorentina-Udinese: «Udinese Calcio comunica che, in seguito alle positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra, l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha disposto per il gruppo squadra, fermo restando l’isolamento fiduciario obbligatorio per i soggetti positivi, la quarantena o l’autosorveglianza dal 5 al 9 gennaio 2022 in base alle rispettive vaccinazioni». Stop anche a ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 gennaio 2022)le primediA a causa dei focolai di-19. Ilnon partirà per Bergamo, dove domani avrebbe dovuto affrontare l’Atalanta. Attualmente sono otto i positivi, e tutto il gruppo andrà in quarantena per 5 giorni. Salta dunque anche la partita casalinga di domenica prossima contro la Fiorentina. Non si giocherà nemmeno Fiorentina-: «Calcio comunica che, in seguito alle positività al-19 riscontrate nel gruppo squadra, l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha disposto per il gruppo squadra, fermo restando l’isolamento fiduciario obbligatorio per i soggetti positivi, la quarantena o l’autosorveglianza dal 5 al 9 gennaio 2022 in base alle rispettive vaccinazioni». Stop anche a ...

