Covid, la mossa di Johnson: nessun test per i viaggiatori in arrivo. E niente autoisolamento (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Quasi 4 milioni di persone, 3,7 milioni per la precisione, sono risultate positive, in Gran Bretagna, ai test per il Covid-19, nella settimana compresa tra Natale e Capodanno. Ma, convinto che sia la scelta vincente, Boris Johnson va in controtendenza. E allenta tutte le misure anti-Covid per i viaggiatori in arrivo in Gran Bretagna. In un intervento alla Camera dei Comuni Johnson ha annunciato che per i viaggiatori diretti in Inghilterra non sarà più necessario, com'era invece richiesto fino ad oggi, effettuare un test prima della partenza. Il provvedimento, che va esattamente nella direzione opposta degli altri Paesi, Italia compresa, entrerà in vigore venerdì mattina alle 4 (le 5 ora italiana). Ma non è l'unico cambiamento alle ...

