Ci risiamo con Landini

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il segretario della Cgil Maurizio, intervenendo nella discussione sull’obbligatorietà del green pass per accedere ai luoghi di lavoro, ha sostenuto, ancora una volta, che l’obbligo vaccinale va esteso a tutti e non solo ai lavoratori. In realtà, come ha ricordato lui stesso, i sindacati avevano chiesto l’adozione di questa misura già nell’agosto scorso, suscitando l’impressione che fosse più che altro un modo per coprire i lavoratori che rifiutavano il vaccino. Ora che pare che quell’indicazione possa essere accolta,dice invece che non basta. L’argomento che usa è la convinzione che “i luoghi di lavoro… non sono risultati focolai della trasmissione del virus”. Dovrebbe forse spiegarlo ai sindacati del pubblico impiego, compreso quello della Cgil, che chiedono a gran voce che gli impiegati lavorino da casa e non dagli uffici, ...