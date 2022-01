UFFICIALE: Nel 2022 la AEW pesca ancora tra gli ex WWE, ha firmato Jake Atlas (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Jake Atlas is ALL ELITE. Il grande classico degli annunci della AEW continua anche nel 2022. Oggi Tony Khan, il presidente e fondatore della compagnia, ha ufficializzato con un tweet l’ingaggio del wrestler ex WWE, che aveva effettuato già un match di prova questo lunedì a Dark Elevation. Khan si era congratulato con Atlas sullo stage dopo che il match della scorsa settimana è stato registrato, dunque la sensazione era che il provino fosse andato bene. Atlas ha fatto il suo debutto in ring con la AEW nell’episodio Dark: Elevation di lunedì, sconfiggendo Serpentico in un match registrato la scorsa settimana al Daily’s Place di Jacksonville. Il presidente dell’AEW Tony Khan su Twitter si è congratulato con Atlas per aver vinto il suo tryout match, dandogli il benvenuto nel team ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 5 gennaio 2022)is ALL ELITE. Il grande classico degli annunci della AEW continua anche nel. Oggi Tony Khan, il presidente e fondatore della compagnia, ha ufficializzato con un tweet l’ingaggio del wrestler ex WWE, che aveva effettuato già un match di prova questo lunedì a Dark Elevation. Khan si era congratulato consullo stage dopo che il match della scorsa settimana è stato registrato, dunque la sensazione era che il provino fosse andato bene.ha fatto il suo debutto in ring con la AEW nell’episodio Dark: Elevation di lunedì, sconfiggendo Serpentico in un match registrato la scorsa settimana al Daily’s Place di Jacksonville. Il presidente dell’AEW Tony Khan su Twitter si è congratulato conper aver vinto il suo tryout match, dandogli il benvenuto nel team ...

Advertising

IdaFava : RT @mariobianchi18: Il #4gennaio 1999, con la riapertura dei mercati finanziari, per la prima volta dopo il regno di Carlo Magno nel IX sec… - EmanueleMCT : @GiacoCarre @GrouseHazel @fdragoni Richiedo venia, ma: 1) potreste indicarmi la fonte ufficiale? Io iho il viziacci… - tax_tweet : Nel primo Stato al mondo in cui il bitcoin è la moneta ufficiale del Paese. Le perplessità della Chiesa e degli esp… - _baekhyunvelvet : RT @Snowwhites_d: Cioè in Corea esiste la linea dell'ammorbidente dei BTS...sa di rosa (fonte Marco di SeoulMafia)...ora è ufficiale, vivo… - simofons : @MCaponigri Ufficiale nel senso che lo ha comunicato il Mise -