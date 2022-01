Tutti pensano al Quirinale | ma il Paese è in grave difficoltà | bisogna ritrovare un popolo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 gennaio 2022) La classe politica italiana e i giornali sembrano fortemente impegnati nel nuovo gioco di società, il totopresidente della Repubblica. Intorno a loro la società muore ma sembra proprio che non se ne accorgano. Il marasma determinato dalla pandemia sta raggiungendo livelli inimmaginabili. Sono stati persi due anni preziosi senza rimettere in sesto i servizi sanitari, più che mai devastati dalle politiche neoliberiste di taglio delle spese e liberalizzazione selvaggia. Sul piano internazionale l’Italia è purtroppo in prima fila nel sostenere l’ostruzionismo europeo sui brevetti che, escludendo miliardi di persone dai vaccini, determina le condizioni per la nascita di varianti sempre più pericolose. La situazione è aggravata da posizioni retrograde, si tratti dei No Vax che rifiutano cure e vaccini o di Brunetta che rifiuta lo smart working. L’altra grande angoscia planetaria del momento, ...