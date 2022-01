Tuanzebe Napoli, si pensa anche al riscatto: Giuntoli vuole convincere De Laurentiis (Di martedì 4 gennaio 2022) Calciomercato Napoli: gli azzurri stanno per abbracciare Tuanzebe, ma Giuntoli vorrebbe convincere De Laurentiis a inserire anche un riscatto Axel Tuanzebe sta per arrivare al Napoli, forte è stata la sua motivazione di raggiungere l’Italia e vestire l’azzurro; cosa molto apprezzata da Spalletti che ne terrà conto anche in futuro. Il difensore arriva all’ombra del Vesuvio in prestito secco, ma le cose potrebbero cambiare. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il d.s. Giuntoli starebbe cercando di convincere il presidente De Laurentiis a inserire una cifra prefissata per il Manchester United per il riscatto di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Calciomercato: gli azzurri stanno per abbracciare, mavorrebbeDea inserireunAxelsta per arrivare al, forte è stata la sua motivazione di raggiungere l’Italia e vestire l’azzurro; cosa molto apprezzata da Spalletti che ne terrà contoin futuro. Il difensore arriva all’ombra del Vesuvio in prestito secco, ma le cose potrebbero cambiare. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il d.s.starebbe cercando diil presidente Dea inserire una cifra prefissata per il Mster United per ildi ...

