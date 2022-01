STORY/ Stefano Pioli, tutto iniziò con la ‘Salernitana dei miracoli’ (Di martedì 4 gennaio 2022) E’ stata un’estate particolarmente movimentata, calcisticamente parlando, quella del 2003. L’Italia pallonara è travolta dal “Caso Catania”, che porterà ad un lunga querelle tra decine di club e la nascita di una Serie B “monstre” alla quale presero parte ben 24 squadre, 46 giornate totali alle quale aggiungere poi, lo spareggio tra la quintultima della Seria A e la sesta della Serie B, ricalcando quanto avviene in Germania con il “Relegationsspiele”. La Salernitana, fino al 20 agosto 2003, non doveva prendere parte a quel campionato. La stagione precedente, infatti, si era chiusa con una rovinosa retrocessione in Serie C, al termine di un campionato, iniziato con Zeman in panchina, chiuso all’ultimo posto. tutto cambiò, però, quando la Federcalcio decise di bloccare le retrocessioni e ripescare i granata in cadetteria. La Salernitana, ripescata, ammazza le “big” e, ... Leggi su ladenuncia (Di martedì 4 gennaio 2022) E’ stata un’estate particolarmente movimentata, calcisticamente parlando, quella del 2003. L’Italia pallonara è travolta dal “Caso Catania”, che porterà ad un lunga querelle tra decine di club e la nascita di una Serie B “monstre” alla quale presero parte ben 24 squadre, 46 giornate totali alle quale aggiungere poi, lo spareggio tra la quintultima della Seria A e la sesta della Serie B, ricalcando quanto avviene in Germania con il “Relegationsspiele”. La Salernitana, fino al 20 agosto 2003, non doveva prendere parte a quel campionato. La stagione precedente, infatti, si era chiusa con una rovinosa retrocessione in Serie C, al termine di un campionato, iniziato con Zeman in panchina, chiuso all’ultimo posto.cambiò, però, quando la Federcalcio decise di bloccare le retrocessioni e ripescare i granata in cadetteria. La Salernitana, ripescata, ammazza le “big” e, ...

