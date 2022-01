Advertising

orizzontescuola : Serafini (Snals): “Rinnovati al Ministro le soluzioni ai numerosi problemi ancora irrisolti” - ProDocente : Serafini (Snals): “Rinnovati al Ministro le soluzioni ai numerosi problemi ancora irrisolti” - QPeriscopica : RT @TecnicaScuola: Serafini (Snals): “Preoccupante crescita di contagi a scuola. Dal governo soluzioni improvvisate e parziali” -- https://… - TecnicaScuola : Serafini (Snals): “Preoccupante crescita di contagi a scuola. Dal governo soluzioni improvvisate e parziali” --… - Antonella_O_O : RT @orizzontescuola: Covid, Serafini (Snals): “Preoccupante crescita dei contagi a scuola. Insufficienti le misure del Governo” https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Serafini Snals

Orizzonte Scuola

... pone alle scuole difficili problemi di gestione: metodi e approcci per la dad difficilmente si conciliano con quelli attuati in presenza ", dichiara Elvira, segretario generale dello' Locontinua a sostenere che la priorità va data alla didattica in presenza e in sicurezza. ... prosegue. ' Il chiarimento politico, previsto per domani, dovrà fare luce anche sulle ..."I Governatori delle Regioni hanno proposto sulle quarantene, in caso di due alunni positivi in una classe, l’auto sorveglianza per gli alunni vaccinati e la dad per quelli non vaccinati". Lo scrive l ...Convocati dall’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione per martedì 4 gennaio alle ore 14:30, in modalità telematica, le organizzazioni sindacali rappresentative per discutere della legge di ...