Scuola, bozza Regioni: sopra i 12 anni stop frequenza con 3 casi (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Per la Scuola materna stop alla frequenza e quarantena se c’è un solo alunno positivo al Covid. Per le scuole primarie e secondarie di primo grado per gli studenti di età inferiore ai 12 anni, la quarantena e l’interruzione della frequenza si hanno se ci sono almeno due contagiati (nel caso di un solo positivo i contatti restano in classe in autosorveglianza con raccomandazione di astenersi dalla frequentazione di ambienti differenti dalla Scuola, senza testing). Per le scuole secondarie di primo (per i soggetti di età uguale o superiore ai 12 anni) e secondo grado, lo stop alla frequenza e la quarantena scattano con un minimo di 3 casi. Sono le indicazioni contenute in una ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Per lamaternaallae quarantena se c’è un solo alunno positivo al Covid. Per le scuole primarie e secondarie di primo grado per gli studenti di età inferiore ai 12, la quarantena e l’interruzione dellasi hanno se ci sono almeno due contagiati (nel caso di un solo positivo i contatti restano in classe in autosorveglianza con raccomandazione di astenersi dalla frequentazione di ambienti differenti dalla, senza testing). Per le scuole secondarie di primo (per i soggetti di età uguale o superiore ai 12) e secondo grado, loallae la quarantena scattano con un minimo di 3. Sono le indicazioni contenute in una ...

