Sanremo, Gianni Morandi pubblica una clip della canzone e rischia la squalifica: la Rai lo "grazia" (Di martedì 4 gennaio 2022) Sanremo 2022, Gianni Morandi resta in gara Primo colpo di scena per il Festival di Sanremo 2022. Gianni Morandi ha rischiato l'esclusione, ma la Rai ha già fatto sapere che il suo brano, Apri tutte le porte, scritto da Jovanotti, sarà regolarmente in gara. Cosa è successo? Il cantante di Monghidoro ha rischiato, regolamento alla mano, di essere squalificato perché per errore è stato pubblicato un video sui social con parte del brano sanremese. Nella giornata di ieri infatti sulla pagina Facebook del cantante è apparsa una clip in cui si vedeva Morandi insieme al produttore dj Mousse T parlare della canzone, con il brano in sottofondo.

