Sampdoria-Cagliari, tutte le statistiche del match (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Cagliari ha vinto tre delle ultime cinque sfide di Serie A contro la Sampdoria (1N, 1P); queste gare hanno prodotto complessivamente 20 reti, una media di quattro a incontro. La Sampdoria è rimasta imbattuta in tutte le ultime sette partite in casa contro il Cagliari in Serie A: nel parziale ha ottenuto cinque vittorie e due pareggi. Il Cagliari non ha ottenuto successi in nessuna delle ultime 13 trasferte di Serie A contro squadre liguri (3N, 10P) – in questo parziale ha sempre subito gol, incassando in media 1.9 reti a partita. La Sampdoria ha pareggiato le ultime due gare di campionato (entrambe per 1-1), l’ultima volta che ha ottenuto tre “X” di fila in Serie A risale a dicembre 2014. Il Cagliari ha perso tutte le ultime cinque ... Leggi su footdata (Di martedì 4 gennaio 2022) Ilha vinto tre delle ultime cinque sfide di Serie A contro la(1N, 1P); queste gare hanno prodotto complessivamente 20 reti, una media di quattro a incontro. Laè rimasta imbattuta inle ultime sette partite in casa contro ilin Serie A: nel parziale ha ottenuto cinque vittorie e due pareggi. Ilnon ha ottenuto successi in nessuna delle ultime 13 trasferte di Serie A contro squadre liguri (3N, 10P) – in questo parziale ha sempre subito gol, incassando in media 1.9 reti a partita. Laha pareggiato le ultime due gare di campionato (entrambe per 1-1), l’ultima volta che ha ottenuto tre “X” di fila in Serie A risale a dicembre 2014. Ilha persole ultime cinque ...

