Roma, Maitland-Niles sempre più vicino: ecco cosa manca (Di martedì 4 gennaio 2022) Maitland-Niles, centrocampista dell’Arsenal, è sempre più vicino al passaggio alla Roma: le ultimissime sulla trattativa Maitland-Niles sempre più vicino al passaggio alla Roma. Il centrocampista è pronto a lasciare l’Arsenal e, secondo quanto riferito da Sportitalia, il tutto sarebbe solamente questione di ore. Il giocatore è pronto a sbarcare nella Capitale, dove prossimamente svolgerà le visite mediche. I due club, intanto, sono al consueto scambio di documenti. Affare che si farà sulla base di un prestito secco. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 gennaio 2022), centrocampista dell’Arsenal, èpiùal passaggio alla: le ultimissime sulla trattativapiùal passaggio alla. Il centrocampista è pronto a lasciare l’Arsenal e, secondo quanto riferito da Sportitalia, il tutto sarebbe solamente questione di ore. Il giocatore è pronto a sbarcare nella Capitale, dove prossimamente svolgerà le visite mediche. I due club, intanto, sono al consueto scambio di documenti. Affare che si farà sulla base di un prestito s. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, c'è l'accordo per Maitland-Niles dell'@Arsenal: domani le visite mediche - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | Arrivano segnali positivi per la chiusura della trattativa per #MaitlandNiles del… - DiMarzio : #Calciomercato @OfficialASRoma, il punto sulla trattativa con l'@Arsenal per #MaitlandNiles - GazzettinoL : Ainsley Maitland-Niles è sempre più vicino alla Roma. Il giocatore svolgerà nelle prossime ore le visite mediche pe… - Qtrr40 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @OfficialASRoma, c'è l'accordo per Maitland-Niles dell'@Arsenal: domani le visite mediche -