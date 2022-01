Regolamento Coppa d’Africa 2022: come funziona dalla fase a gironi (Di martedì 4 gennaio 2022) Tutto pronto per la Coppa d’Africa 2022, torneo continentale al via dal 9 gennaio al 6 febbraio, nella cornice del Camerun. Sei gli stadi designati: Ahidjo Stadium, Olembe Stadium, Douala-Japoma, Bafoussam Kouekong, Adjia Garoua Stadium, Limbé Stadium. Il format del torneo prevede una fase a gironi e una fase ad eliminazione diretta così strutturata: ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale 3° posto e finalissima. Si parte con la fase a gruppi: sono sei i gironi e agli ottavi di finale vanno le prime due di ciascun gruppo e le quattro migliori terze. Di seguito i criteri per la definizione delle migliori terze: punti ottenuti, differenza reti generale, gol fatti, sorteggio. In caso di arrivo a pari punti tra squadre nello stesso ... Leggi su sportface (Di martedì 4 gennaio 2022) Tutto pronto per la, torneo continentale al via dal 9 gennaio al 6 febbraio, nella cornice del Camerun. Sei gli stadi designati: Ahidjo Stadium, Olembe Stadium, Douala-Japoma, Bafoussam Kouekong, Adjia Garoua Stadium, Limbé Stadium. Il format del torneo prevede unae unaad eliminazione diretta così strutturata: ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale 3° posto e finalissima. Si parte con laa gruppi: sono sei ie agli ottavi di finale vanno le prime due di ciascun gruppo e le quattro migliori terze. Di seguito i criteri per la definizione delle migliori terze: punti ottenuti, differenza reti generale, gol fatti, sorteggio. In caso di arrivo a pari punti tra squadre nello stesso ...

