Quanto talento sprecato… (Di martedì 4 gennaio 2022) Lo scorso giovedì sera si è svolta una puntata di Impact piacevole, con incontri ben fatti e un segmento finale carico di pathos. Voglio andare però controcorrente e parlare prima di cosa mi ha dato veramente fastidio: la cattiva gestione di Ace Austin e Chris Sabin. Ne avevo già parlato un paio di settimane fa, sperando la situazione si evolvesse in qualche modo, invece non è cambiato nulla, anzi la situazione è peggiorata. Sabin all’improvviso non si è fatto più vedere nella storyline con Deonna Purrazzo e Mickie James, e forse direi menomale perché non meritava di essere trattato come una macchietta, ma comunque vorrei che almeno fosse presente. Ace Austin invece ha addirittura lottato a Before the Impact, vincendo (e ci mancherebbe…) contro Hernandez. Trovo veramente ridicolo come uno dei migliori lottatori della compagnia, probabilmente il giovane con più ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 4 gennaio 2022) Lo scorso giovedì sera si è svolta una puntata di Impact piacevole, con incontri ben fatti e un segmento finale carico di pathos. Voglio andare però controcorrente e parlare prima di cosa mi ha dato veramente fastidio: la cattiva gestione di Ace Austin e Chris Sabin. Ne avevo già parlato un paio di settimane fa, sperando la situazione si evolvesse in qualche modo, invece non è cambiato nulla, anzi la situazione è peggiorata. Sabin all’improvviso non si è fatto più vedere nella storyline con Deonna Purrazzo e Mickie James, e forse direi menomale perché non meritava di essere trattato come una macchietta, ma comunque vorrei che almeno fosse presente. Ace Austin invece ha addirittura lottato a Before the Impact, vincendo (e ci mancherebbe…) contro Hernandez. Trovo veramente ridicolo come uno dei migliori lottatori della compagnia, probabilmente il giovane con più ...

greenblueinside : RT @swifttselena: Basciano era la quota Pierpaolo Pretelli dell’edizione in quanto papà single bono però poteva piacere o no ma Pierpaolo a… - swifttselena : Basciano era la quota Pierpaolo Pretelli dell’edizione in quanto papà single bono però poteva piacere o no ma Pierp… - Davide_QV : @Giobbistic Visto a; Monza 1991 Monza 1997 Imola 2001 Misano 2002 (Ferrari Day) Monza 2006 Ogni giro capivi quant… - themmpress : Mamma raga ma quanto sono delicata a fare i tamponi ho trovato io mio talento - rprat75 : @albertodallazu un bandito conclamato. Vedremo per quanto tempo i Rockets faranno finta di niente. Nell'ambiente è… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto talento SCUOLA/ Se la nostra fragilità non diventa una risorsa, avremo perso tempo ...una risorsa per la comprensione del mondo e una strada per la valorizzazione del talento e del ... che si fa strada ignorando gli altri, quanto un'avventura condivisa, un'esperienza di relazione . È la ...

BEING THE RICARDOS/ La confezione da Oscar che frena la forza di Sorkin ... i flashback raccontano la storia d'amore e il talento creativo dei due attori, la burrasca e la ... Qui Sorkin sembra invece essersi adagiato tanto sulle convenzioni del film biografico quanto sullo ...

Ricardo Pepi a sorpresa: niente Real o Bayern, andrà all'Augsburg Goal.com ...una risorsa per la comprensione del mondo e una strada per la valorizzazione dele del ... che si fa strada ignorando gli altri,un'avventura condivisa, un'esperienza di relazione . È la ...... i flashback raccontano la storia d'amore e ilcreativo dei due attori, la burrasca e la ... Qui Sorkin sembra invece essersi adagiato tanto sulle convenzioni del film biograficosullo ...