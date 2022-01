(Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico e il giovane Nathan Bitumazala, è la volta di Gianluigi. Il portiere italiano del PSG, come i suoi compagni di squadra, è risultatoal-19, come riportato da L’Equipe. Non è ancora chiaro se si tratti della variante Omicron, ma martedì il nazionale italiano è stato L'articolo

Advertising

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Il PSG annuncia che anche Messi è risultato positivo al Covid-19 ? - DiMarzio : .@PSG_inside | Tra i quattro positivi al Covid-19 c'è anche #Messi. La nota del club - zazoomblog : PSG anche Donnarumma positivo al Covid - #anche #Donnarumma #positivo #Covid - Roberto67338235 : Ciao @DecibelBellini voglio ricordarti che anche questi due, che io ho amato e continuerò ad amare, sono andati via… - sportli26181512 : #Notizie #Onefootball PSG, anche Donnarumma positivo al Covid: Dopo Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico e il gio… -

Ultime Notizie dalla rete : PSG anche

...anno di fondazione 1926 allenatore Luciano Spalletti stadio Diego Armando Maradona Leggi...00 Metz - Strasburgo 15:00 Montpellier - Troyes 17:05 Nantes - Monaco 20:45 Lione -BASKET - LEGA ...Il gol in sé non è un obiettivo personale,se so che conta. Il numero 11 scelto sulla maglia? L'ho già avuto al, nelle giovanili, non c'è un motivo particolare nella mia decisione". E' vero,...Si allarga il numero di positivi al Covid in casa Psg. Dopo Messi, anche l’ex Milan Gianluigi Donnarumma è stato contagiato. E’ il sesto della squadra allenata da Pochettino, al momento in testa alla ...Anche Gigio Donnarumma è risultato positivo al Covid-19. Il portiere azzurro è in isolamento ed è l’ennesimo giocatore del PSG ad essere contagiato ...