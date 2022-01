Panico alla Stazione centrale di Milano: rissa tra immigrati irregolari a colpi di cocci di bottiglia (Di martedì 4 gennaio 2022) Un’altra violenta rissa davanti alla Stazione centrale di Milano. Protagonisti due immigrati che si sono sfidati a colpi di cocci di bottiglia. Un egiziano 22enne è ricoverato in gravi condizioni al Niguarda. L’altro, un marocchino di 30 anni è ricoverato al Policlinico in codice rosso. Entrambi sono irregolari. Sul posto sono intervenuti i volontari del 118 e gli agenti della Polizia. Secondo quanto riportano i giornali locali, i due hanno litigato e poi sono passati alle maniere forti. Ignoti i motivi della rissa, non si sa l’alcol abbia avuto un ruolo in tutta la vicenda. Stazione centrale di Milano «Nella zona della Stazione ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 gennaio 2022) Un’altra violentadavantidi. Protagonisti dueche si sono sfidati adidi. Un egiziano 22enne è ricoverato in gravi condizioni al Niguarda. L’altro, un marocchino di 30 anni è ricoverato al Policlinico in codice rosso. Entrambi sono. Sul posto sono intervenuti i volontari del 118 e gli agenti della Polizia. Secondo quanto riportano i giornali locali, i due hanno litigato e poi sono passati alle maniere forti. Ignoti i motivi della, non si sa l’alcol abbia avuto un ruolo in tutta la vicenda.di«Nella zona della...

