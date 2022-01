Nirvana, archiviata la causa del bambino di ‘Nevermind’ (Di martedì 4 gennaio 2022) Il caso è archiviato. La copertina dell’album ‘Nevermind’ dei Nirvana non è “sfruttamento sessuale di minori”. Lo ha dichiarato il giudice della California, Fernando Olguin, che ha accolto la tesi dei legali dei Nirvana, secondo cui la denuncia a loro carico ‘mancava di merito’. I fatti risalgono a pochi mesi fa, quando Spencer Elden, l’ex bambino della celebre copertina di ‘Nevermind’, ha fatto causa ai membri della band per sfruttamento dell’immagine di minore. Secondo Elden, oggi 30enne, all’epoca dello scatto non poteva essere consenziente. Da qui la causa intentata al gruppo di Kurt Cobain, con queste accuse: “Il danno permanente di cui ha sofferto include, ma non si limita ad esso, stress emotivo estremo e permanente con manifestazioni fisiche, interferenze col ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 gennaio 2022) Il caso è archiviato. La copertina dell’albumdeinon è “sfruttamento sessuale di minori”. Lo ha dichiarato il giudice della California, Fernando Olguin, che ha accolto la tesi dei legali dei, secondo cui la denuncia a loro carico ‘mancava di merito’. I fatti risalgono a pochi mesi fa, quando Spencer Elden, l’exdella celebre copertina di, ha fattoai membri della band per sfruttamento dell’immagine di minore. Secondo Elden, oggi 30enne, all’epoca dello scatto non poteva essere consenziente. Da qui laintentata al gruppo di Kurt Cobain, con queste accuse: “Il danno permanente di cui ha sofferto include, ma non si limita ad esso, stress emotivo estremo e permanente con manifestazioni fisiche, interferenze col ...

