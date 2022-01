Nial Mail Usb rappresenta al Segretario Generale del Comune di Taranto la vertenza nella sua interezza

(Di martedì 4 gennaio 2022) Soddisfatti dell’incontro tenuto nel primo pomeriggio di oggi, presso ildi. Abbiamoto aldell’ente pubblico la situazione in cui sono costretti a lavorare i dipendenti della. Il dott. Eugenio De Carlo ha avuto così la possibilità di avere un quadro completo e puntuale della, dalle rivendicazioni sindacali che riguardano tutti i lavoratori (es. consolidamento ore di lavoro, stabilizzazione dei precari…) alla vicenda che riguarda in particolare la dipendente licenziata la vigilia di Natale, che per noi non è altro che una inaccettabile reazione dell’azienda di fronte all’iscrizione della lavoratrice all’USB. Della questione verranno dunque direttamente interessati il commissario ...

La manifestazione, messa in piedi per richiamare l'attenzione sul licenziamento, a nostro parere ingiusto e immotivato, di una lavoratrice della, ha portato alla convocazione di un incontro ...Laha pensato bene di licenziare una sua dipendente a due giorni dal Natale. Si tratta di una lavoratrice che ha prestato la propria attività per oltre dieci anni e che, quando ha deciso di ...Usb ha riportato al Segretario Generale la situazione dei dipendenti di Nial Mail, dal licenziamento della dipendente alle rivendicazioni sindacali ...Di seguito un comunicato diffuso da Usb: Ottenuto un primo risultato nel corso del presidio tenuto in Piazza Municipio e organizzato dall’Unione Sindacale di Base Lavoro Privato. La manifestazione, me ...