Nettuno | il dolore della fidanzata di Manuel | «Questa vita è troppo cattiva»

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 4 gennaio 2022) Non si dà pace ladiFagnani, il giovane tatuatore dimorto nel tragico incidente sulla neve in Trentino nel finesettimana scorso. Uncondiviso con un’intera città colpita al cuore da un lutto che, pur, come accade in questi casi, nessuno poteva immaginarsi. Una vacanza finita in tragedia. Una morte a cui non si riesce a dare un perché. E lei, Giada, con cui stava trascorrendo la vacanza che tutti sognano, in montagna, durante le vacanze natalizie, ha voluto affidare ai social il suo immenso, la lettera di Giada per il suo amato«A cosa sto pensando… sto pensando checazzo di..», si legge in un ...